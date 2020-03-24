Олимпийские игры 2020 года перенесли на год из-за коронавируса

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Премьер-министр Японии провел телефонный разговор с президентом МОК

Олимпийские игры 2020 года, которые должны были состояться в Токио (Япония) перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель. Бах согласился с предложением Абэ.

Напомним, по состоянию на 24 марта количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.