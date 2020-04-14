Ни с кем не дрался и говорит, что вырубит меня, - Ломаченко о бое с Хейни

Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Ломаченко рассказал, что ранее уже обсуждал с Хейни возможность проведения боя

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с американским боксером Девин Хэйни, который подал прошение о восстановлении его в статусе чемпиона мира по версии WBC. Об этом сообщает Sportarena.

"Слышал, как Хейни сказал, что нокаутирует меня. Но он ни с кем не боролся, а теперь говорит, что вырубит меня. Я сказал ему: "Нет проблем, давай сделаем это", - отметил Ломаченко.

По словам украинского боксера, американский соперник Хейни знает о том, что Ломаченко готов к бою с ним, и разговоры об этом уже велись.

"Также этого боя ждут много фанатов, мы должны дать им его. У нас очень интересная весовая категория, в которую приходят много новых хороших лиц", - прокомментировал украинский боксер.

К слову, в последнем своем бою Девин Хейни защитил титул WBC единогласным решением судей, победив Альфредо Сантьяго.

Напомним, недавно бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил свою приверженность к боксерам Василию Ломаченко и Джервонти Дэвису и подчеркнул, что они должны боксировать вместе.