НХЛ остановила регулярный сезон из-за пандемии коронавируса

Сезон останавливается на неопределенный срок

Национальная хоккейная лига объявила о том, что приостанавливает регулярный сезон на неопределенный срок из-за пандемии коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что НХЛ после консультаций с клубами и профсоюзом игроков вслед за решение НБА, которая чуть ранее остановила свой чемпионат, принял аналогичное решение.

Пока сезон не значится как отмененный. Впрочем в заявлении указано, что НХЛ приостанавливает деятельность на неопределенное время.

Впрочем, там не теряют надежды закончить сезон и вручить Кубок Стэнли.

Сообщается, что до конца регулярного сезона командам оставалось провести по 13 матчей каждой.

Напомним, в УЕФА объявили, что на следующей неделе состоится видеоконференция со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность перенос или отмена проведения Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавирус.