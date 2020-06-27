Нескучные нули на "Олимпийском": "Шахтер" потерял очки в донбасском дерби с "Зарей"

Команды обошлись без забитых мячей

"Шахтер" и "Заря" не выявили сильнейшего в донбасском дерби Twitter футбольного клуба "Шахтер"

В рамках 28 тура Favbet Лиги донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийском" принимал луганскую "Зарю".

"Горняки" в непростом поединке недельной давности с "Александрией" (3:2) защитили титул чемпиона Украины, завоевав его в тринадцатый раз, а также продлили беспроигрышную домашнюю серию в национальном первенстве до 33 матчей. Крайнее фиаско "оранжево-черных" датируется 14 апреля 2018 года. Тогда еще подопечные Фонсеки в родных стенах минимально уступили "динамовцам" (0:1).

Исходя из статистических показателей, луганчан сложно назвать принципиальным соперником "Шахтера", однако в последнее время матчи против "Зари" не являются "легкой прогулкой" для Пятова и компании. Именно подопечные Скрипника - авторы одного из поражений "горняков" в этом сезоне. В последнем перед карантином поединке пушечный выстрел Михайличенко под занавес игры заставил ликовать болельщиков "черно-белых".

И если тогда команды играли в сильнейших составах, то на этот раз понесли потери обе стороны. У луганчан настоящая "эпидемия" среди вратарей: из-за повреждения приводящей мышцы до конца сезона выбыл Заури Махарадзе, а Никита Шевченко еще не восстановился от травмы, которую получил во время зимних сборов. Также из-за удаления, дисквалификации и перебора желтых в этом матче не могли помочь "Заре" Чеберко, Цвек и Вернидуб соответственно. В лазарете у "Шахтера" находятся Исмаили и Бондарь.

Начало матча осталось за подопечными Каштру, которые с первых же минут взяли мяч под свой контроль. Хоть и особо опасных моментов у ворот Василя не возникало, преимущество "горняков" было подавляющее. Мириться с таким положением дел гости не хотели и активно вступали в прессинг на каждой кромке поля, заставляя игроков донецкого клуба периодически ошибаться. Нередко им удавалось выбегать в контратаки, однако реализовать хотя бы одну из них до конца тайма не удалось.

Новости по теме: В Харькове футбольный матч завершился трагедией

Открывать счет в матче несколько раз мог "Шахтер". Так, на 28-й минуте после углового никем не прикрытый Коноплянка поймал отскок в чужой штрафной и пробил метров с 14-ти. Мяч пролетел рядом со штангой. Шестью минутами позднее Евгений испортил выход "2 в 1", не сумев отдать точный пасс под удар Тете.

Концовка тайма осталась за "Зарей". На 38-й минуте на подступах к штрафной Пятова с правого фланга произошло столкновение двух 22-х номеров - Матвиенко сфолил на Кабаеве. К мячу подошёл штатный ударник Леднев и запустил "кожаного" выше ворот. Серьезных остановок в поединке не было, поэтому арбитр ничего не добавил и команды ушли на перерыв.

В дебюте второй половины игры гости вспомнили, что победа им нужнее, и попытались организовать быстрый гол. Навес с левого фланга завершился ударом с лету Хомченовского - мяч ушел значительно выше ворот. Затем с линии штрафной испытать удачу решил Громов - фортуна отвернулась от нападающего "Зари". "Горняки" быстро отреагировали на этот выпад. Алан Патрик взял инициативу на себя, сделал рывок по центру и мощно выстрелил - гостей спасла перекладина.

Буквально за пять минут Луиш Каштру обновил линию атаки "оранжево-чёрных". Места Фернандо, Коноплянки, Тете и Соломона заняли Мораес, Тайсон, Марлос и Коваленко соответственно. Все вернулось на круги своя. Правда, ненадолго. Защита "Зари" достойно выдержала натиск "Шахтера", заблокировав практически все удары.

Новости по теме: Официально. Андрей Шевченко остается в сборной Украины

И снова начались качели, во время которых несладко пришлось номинальным хозяевам. Сначала Кабаев пробил рядом со штангой, затем обводящий удар Хомченовского заставил Пятова вступить в игру, а когда голкипер был бессилен, на подстраховку пришел Кривцов.

В итоге, ни одной из команд забить не удалось. Поединок завершился ничьей. Сразу после финального свистка состоялась торжественная церемония награждения "Шахтера" золотыми медалями чемпионата Украины.

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 0:0

Голы: -

"Шахтер": Пятов, Сиприано, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Додо, 70), Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 59), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63)

"Заря": Василь, Тымчик, Абу Ханна, Цыганикс (Иванисеня), Михайличенко, Юрченко, Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Перович, 90), Громов

Предупреждения: Тете, 58.