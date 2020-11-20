Несколько футболистов и тренеров луганской "Зари" заболели COVID-19

ФК "Заря" Пресс-служба ФК "Заря"

По словам гендиректора клуба, команда готова участвовать в матчах чемпионата Украины

Несколько игроков и тренеров Луганского футбольной команды "Заря" получили положительные результаты тестов на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом заявил генеральный директор клуба Станислав Оганов, передает пресс-служба "Зари".

Отмечается, что после проведения повторного тестирования количество вероятных зараженных уменьшилось. "Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов Ю-19 и одного игрока Ю-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы. В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его результатам, четыре начальных теста оказались ложными, показав отрицательный результат. Остальные остались без изменения", – сказал Оганов.

В то же время гендиректор заявил, что "Заря" готова к проведению матчей чемпионата Украины и имеет достаточное количество футболистов. Кроме того, в скором времени игроки пройдут еще одно тестирование, по результатам которого будет определено, кто полетит в Афины на игру Лиги Европы.

По словам Оганова, сейчас все члены клуба с положительными результатами теста изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем.

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Напомним, недавно в Ивано-Франковском футбольном клубе "Прикарпатье", который выступает в Первой лиге, во второй раз обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19. Тогда только 5 игроков и 3 тренера получили отрицательный результат теста.