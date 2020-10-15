Названо имя самого дорогого украинского футболиста

Руслан Малиновский УАФ

В первой тройке Зинченко и Цыганков

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt.

Портал оценивает 27-летнего украинца в 21 миллион евро, что является лучшим показателем среди представителей Украины.

В частности, Малиновский поднялся на первое место после того, как игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 4 миллиона евро и опустился на вторую строчку.

Замыкает тройку хавбек "Динамо" Виктор Цыганков – 19 миллионов евро. В топ-10 два игрока "Динамо" и три представителя "Шахтера".

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу сохранила за собой 24-е место в обновленном рейтинге FIFA.