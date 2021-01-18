live
Новости » Спорт Читати новину українською

Нардеп Жан Беленюк выиграл золото на международных соревнованиях в Хорватии

Жан Беленюк Viva!

В командном зачете Украина оказалась на третьем месте

Народный депутат из фракции "Слуга народа", спортсмен Жан Беленюк завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по греко-римской борьбе в Загребе. Об этом он написал на своей странице в Instagram

"Я скучал по этим эмоциям. Первый старт за полтора года", - написал Беленюк и добавил, что к Олимпийским играм в Токио осталось еще немало работы. 

Новости по теме: Украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований
 
 
 
 
 
Просмотреть это сообщение в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Zhan Beleniuk (@zhanbeleniuk)

Известно, что Беленюк победил в категории до 87 кг, однако он не единственный украинец, кто будет возвращаться с наградами. Так в категории до 72 кг победу одержал украинец Парвиз Насибов, а третье место в категории до 82 кг занял Ярослав Фильчаков. 

Как отмечается, в общем командном зачете украинская сборная заняла третье место, впереди оказались сборные Швеции и Турции.

Новости по теме: Андрей Шевченко оказался в списке лучших тренеров сборных десятилетия

Напомним, недавно Международная федерация тенниса временно отстранила от соревнований украинскую теннисистку Даяну Ястремскую из-за положительного результата на допинг. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине за минувшие сутки обнаружили 8997 новых случаев коронавируса, выздоровело – 11,3 тыс. пациентов В Украине за минувшие сутки обнаружили 6911 новых случаев коронавируса, выздоровели – почти 14,5 тыс. пациентов Какие осложнения дает COVID-19: Врач назвал самые опасные последствия В Украине за минувшие сутки обнаружили 5334 новых случая коронавируса, в целом в стране – почти 1,1 млн
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу