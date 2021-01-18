Нардеп Жан Беленюк выиграл золото на международных соревнованиях в Хорватии
В командном зачете Украина оказалась на третьем месте
Народный депутат из фракции "Слуга народа", спортсмен Жан Беленюк завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по греко-римской борьбе в Загребе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Я скучал по этим эмоциям. Первый старт за полтора года", - написал Беленюк и добавил, что к Олимпийским играм в Токио осталось еще немало работы.
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Известно, что Беленюк победил в категории до 87 кг, однако он не единственный украинец, кто будет возвращаться с наградами. Так в категории до 72 кг победу одержал украинец Парвиз Насибов, а третье место в категории до 82 кг занял Ярослав Фильчаков.
Как отмечается, в общем командном зачете украинская сборная заняла третье место, впереди оказались сборные Швеции и Турции.
Напомним, недавно Международная федерация тенниса временно отстранила от соревнований украинскую теннисистку Даяну Ястремскую из-за положительного результата на допинг.