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Нападающий итальянского "Милана" покинет клуб в конце сезона, - СМИ

Ибрагимович может покинуть Милан Фото из открытых источников

Шведский футболист думает о завершении карьеры

Шведский футболист Златан Ибрагимович готов покинуть итальянский ФК "Милан" после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, 38-летний нападающий не доволен изменениями в структуре клуба, которые произошли в течение последнего времени. 

В частности, руководство "россонери" уволило Звонимира Бобана, с которым у Златана были теплые отношения, с должности руководителя футбольного департамента. По предварительной информации, Бобан планировал строить команду вокруг Ибрагимовича в тандеме с Паоло Мальдини. Однако, по данным издания, Мальдини может пойти по пути Бобана. Кроме того, Ибрагимовича не видит в команде директор миланцев Иван Газидис.

К слову, сейчас шведский футболист находится на карантине в Швеции из-за пандемии COVID-19. 

Напомним, недавно итальянский журналист Calciomercato Даниэль Лонго сообщил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать тренером "Милана"

Однако, Шевченко опроверг эту информацию и заявил, что пока не планирует возглавлять итальянский футбольный клуб. 

 

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