Нападающего "Манчестер Юнайтед" дисквалифицировали за слово "негрито" в соцсети

Эдинсон Кавани Фото из открытых источников

Также спортсмена оштрафовали на 100 тысяч фунтов

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани на три матча. Об этом сообщила прессслужба футбольного клуба.

Отмечается, что уругваец пропустит ближайшие игры с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" и "Вотфордом", а также заплатит 100 тысяч фунтов.

При этом причиной наказания форварда "МЮ" называют использование им слова "негрито" в Instagram.

В то же время футбольный клуб, в котором играет Кавани заявил, что не будет оспаривать дисквалификацию нападающего. Сам спортсмен уже извинился за пост и добавил, что не хотел кого-то обидеть.

Напомним, недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал апелляцию " Манчестер Сити" на решение об исключении английского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов на следующие два года. Также был уменьшен штраф - с 30 миллионов евро до 10 миллионов евро.

Новости по теме: В Турции футболист получил красную карточку за попытку показать судье повтор на телефоне

Ранее сообщалось, что в ФИФА определились с кандидатами на звание лучшего футболиста года. Тогда в перечень включили 11 игроков, среди них Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.