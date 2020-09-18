На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме побили 26-летний рекорд Сергея Бубки

Швед Арман Дюплантис в феврале этого года также побил рекорд Бубки в помещении

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме 20-летний прыгун с шестом Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе. Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд украинца Сергея Бубки, передает "Радио свобода".

Отметим, 31 июля 1994 года Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере преодолел планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат никому не удавалось превзойти.

К слову, это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке – 6,15 метра. Но в 2014 году француз Рено Лавиллени на турнире "Звезды шеста" в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Спустя шесть лет, в феврале 2020 года, швед Дюплантис установил новый рекорд – 6,17 метра.

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Напомним, в прошлом году украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги".