Мы не собираемся ждать: Соперник Ломаченко раскритиковал боксера-за неопределенности с боем

Боксер Теофимо Лопес Фото из открытых источников

Американский боксер утверждает, что именно бой с Ломаченко мешает ему подняться в весовой категории

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его не устраивает неопределенность относительно боя с Василием Ломаченко, который прервал подготовку к нему из-за коронавируса.

Об этом сообщает ESPN.

По его словам, ему было трудно вести переговоры с украинским боксером, ведь тот хотел больший процент прибыли и когда они наконец договорились, то Ломаченко отправили в Украину.

"Я ничего не понимаю, я просто расстроен от того, как он подходит ко всем этим вещам. Я хочу провести этот бой для фанатов, но мы не собираемся ждать Ломаченко", - отметил Лопес.

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Боксер добавил, что сейчас только бой с Ломаченко мешает ему подняться в весовой категории.

"Единственное, что мне мешает - бой с Ломаченко. Если этот поединок не состоится, это не моя вина", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, украинского боксера Ломаченко признали лучшим боксером по рейтингу ESPN.