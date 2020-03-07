Мужская сборная Украины по биатлону завоевала серебро на Кубке мира в Чехии

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Победу в гонке одержала сборная Норвегии

Мужская сборная Украины по биатлону стала второй в эстафетной гонке на Кубке мира в Чехии.

Об этом сообщили в Международном союзе биатлона.

В частности, в эстафете принимали участие Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Подручный.

Отмечается, что в течение всей гонки украинцы шли в лидирующей группе, а на заключительном этапе на второе место украинскую команду вывел Подручный.

Украинские биатлонисты использовали 5 дополнительных патронов за дистанцию и с 38,2 с отставания финишировали вторыми, обогнав шведов на 5,1 сек.

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Первое место завоевала сборная Норвегии.

Общие результаты эстафеты:

1. Норвегия — 1:10.25,3 (0+5)

2. Украина — +38,2 (0+5)

3. Швеция — +43,3 (1+8)

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Как сообщалось ранее, украинская биатлонистка Пидгрушная получила серебро на чемпионате Европы.