Мужская сборная Украины по биатлону завоевала серебро на Кубке мира в Чехии
Победу в гонке одержала сборная Норвегии
Мужская сборная Украины по биатлону стала второй в эстафетной гонке на Кубке мира в Чехии.
Об этом сообщили в Международном союзе биатлона.
В частности, в эстафете принимали участие Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Подручный.
Отмечается, что в течение всей гонки украинцы шли в лидирующей группе, а на заключительном этапе на второе место украинскую команду вывел Подручный.
Украинские биатлонисты использовали 5 дополнительных патронов за дистанцию и с 38,2 с отставания финишировали вторыми, обогнав шведов на 5,1 сек.
Первое место завоевала сборная Норвегии.
Общие результаты эстафеты:
1. Норвегия — 1:10.25,3 (0+5)
2. Украина — +38,2 (0+5)
3. Швеция — +43,3 (1+8)
Как сообщалось ранее, украинская биатлонистка Пидгрушная получила серебро на чемпионате Европы.