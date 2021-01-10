МОК может предоставить вакцину украинским атлетам для участия в Олимпиаде в Токио

МОК планирует вакцинировать украинских атлетов для участия в Олимпиаде в Токио Фото из открытых источников

Олимпийский комитет за свой счет планирует выделить на вакцинацию 300-500 доз препарата

Международный олимпийский комитет (МОК) может предоставить украинским спортсменам вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил главный тренер украинской сборной по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник в интервью XSport.

По его словам, комитет хочет вакцинировать украинских атлетов, чтобы они смогли принять участие в Олимпийских Играх в Токио.

"Есть информация, что может быть такое: если даже в Украине до того периода не дойдет массовая вакцинация, то за счет МОК выделят определенное количество вакцин (это небольшая цифра - 300-500). И сделают целенаправленную вакцинацию для всех участников Олимпийских игр", - заявил Тыртышник.

К слову, официального подтверждения того, что для участия в Олимпиаде нужна вакцина, пока не было.

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Напомним, ранее президент организационного комитета "Токио 2020" Есиро Мори заявлял, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году.