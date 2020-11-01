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Минздрав запретил пускать зрителей на матч Лиги чемпионов в Киеве

Матч "Шахтер" – "Боруссия" пройдет без зрителей Фото из открытых источников

Болельщиков не будут пускать на игру из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Министерство здравоохранения отменило разрешение на проведение футбольного матча "Шахтер" – "Боруссия" в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

Как отмечается, причиной такого решения стало ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в стране. 

"Министерство здравоохранения учитывая ухудшение эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, что наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков", - отметили в пресс-центре ФК "Шахтер". 

В связи с этим матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М будет проходить без зрителей. 

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Кроме этого, в футбольном клубе отметили, что всем, кто уже приобрел билеты, вернут средства автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней.

Матч "Шахтер" – "Боруссия" состоится 3 ноября на НСК "Олимпийский" в 19:55.

Напомним, в начале октября в Киеве разрешили проводить футбольные матчи с частичным привлечением болельщиков при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований . 

 

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