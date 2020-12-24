Милевский вернулся в чемпионат Украины
Футболист подписал контракт на 1,5 года с УПЛ "Минай"
Бывший игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Закарпатья.
Согласно сообщению, контракт подписан на 1,5 года.
Последние несколько лет 35-летний Артем Милевский выступал за "Динамо" из Бреста. В 104 матчах за белорусский клуб он забил 20 голов. Футболист покинул УПЛ в 2013 году.
Ранее сообщалось об интересе в услугах Милевского у "Руха". Позже эту информацию опроверг президент винниковского клуба Григорий Козловский. После 14 туров "Минай" с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Напомним, в июле сообщалось, что в белорусском ФК "Динамо-Брест" обнаружили вспышку коронавируса, трех больных госпитализировали. Среди 16 подтвержденных случаев заболевания, три-у украинцев. Положительный тест на COVID-19 имели Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.