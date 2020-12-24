Милевский вернулся в чемпионат Украины

Артем Милевский TUT.BY.

Футболист подписал контракт на 1,5 года с УПЛ "Минай"

Бывший игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Артем Милевский подписал контракт с клубом УПЛ "Минай". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Закарпатья.

Согласно сообщению, контракт подписан на 1,5 года.

Последние несколько лет 35-летний Артем Милевский выступал за "Динамо" из Бреста. В 104 матчах за белорусский клуб он забил 20 голов. Футболист покинул УПЛ в 2013 году.

Ранее сообщалось об интересе в услугах Милевского у "Руха". Позже эту информацию опроверг президент винниковского клуба Григорий Козловский. После 14 туров "Минай" с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Напомним, в июле сообщалось, что в белорусском ФК "Динамо-Брест" обнаружили вспышку коронавируса, трех больных госпитализировали. Среди 16 подтвержденных случаев заболевания, три-у украинцев. Положительный тест на COVID-19 имели Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.