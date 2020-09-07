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Месси возобновил тренировки в "Барселоне"

Аргентинец хотел уйти из клуба, в котором играет с 2003 года

Лионель Месси

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба футбольного клуба в Twitter.

Аргентинец Месси является игроком "Барселоны" и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с футбольным клубом он получил 34 трофея. На его счету 634 забитых мяча и 285 голевых передач в 731 матче.

 

Напомним, информация о том, что нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси планирует завершить выступления за "Барселону" в 2021 году после окончания контракта, появилась в начале июля. Тогда сообщалось, что футболист устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

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Однако, недавно Лионель Месси заявил, что несмотря на все слухи решил остаться в "Барселоне". Тогда он отметил, что не был счастлив в клубе и хотел уйти, но ему не дали этого сделать, поэтому он останется в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. 

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