Месси решил остаться в "Барселоне"

Лионель Месси

Руководство клуба отказалось отпускать Месси менее чем за 700 млн евро

Аргентинский футболист Лионель Месси, несмотря на все слухи, решил остаться в "Барселоне". Соответствующее обращение он записал и опубликовал в Twitter, передает Goal.com.

Drink it in, Barcelona fans https://t.co/30JqAtliF0 — Goal (@goal) September 4, 2020

"Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа", - сказал Месси.

Отметим, аргентинский футболист заявил о желании покинуть клуб после поражения "Барселоны" от "Баварии" 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Однако руководство клуба отказалось отпускать Месси менее чем за 700 млн евро. Таким образом, он доиграет до конца контракта (лето 2021 года), после чего оставит каталонцев в статусе свободного агента.

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Напомним, информация о том, что нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси планирует завершить выступления за "Барселону" в 2021 году после окончания контракта, появилась в начале июля. Сообщается, что футболист устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.