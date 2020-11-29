Месси посвятил гол Марадоне и получил за это желтую карточку. Фото

Игрок "Барселоны" снял футболку на поле

Нападающий испанского футбольного клуба " Барселона" Лионель Месси посвятил свой гол в матче чемпионата страны легендарному Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после забития гола Месси снял футболку "Барселоны", под которой у него была ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюеллс Олд Бойз" с десятым номером. Уже в футболке аргентинской команды Месси поднял руки к небу. В итоге нападающий испанского клуба получил желтую карточку за снятие футболки.

Как известно, в Диего Марадона играл в команде "Ньюэллс Олд Бойз" ближе к окончанию карьеры и провел в ее составе лишь пять игр. При этом Месси начинал заниматься футболом в академии "Ньюеллс Олд Бойз", и провел в этом клубе пять лет до "Барселоны", проведя в клубе пять лет до перехода в "Барселону".

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию через субдуральную гематому.

Новости по теме: Прощание с Марадоной: Работник похоронного бюро попал у скандал после фото с мертвым футболистом

Впоследствии стало известно, что фанаты легендарного Диего Марадоны, пришедшие на церемонию прощания с футболистом в Буэнос-Айресе, устроили драку с полицией. Чтобы успокоить агрессивных фанатов, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.