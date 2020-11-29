Месси посвятил гол Марадоне и получил за это желтую карточку. Фото
Игрок "Барселоны" снял футболку на поле
Нападающий испанского футбольного клуба " Барселона" Лионель Месси посвятил свой гол в матче чемпионата страны легендарному Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после забития гола Месси снял футболку "Барселоны", под которой у него была ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюеллс Олд Бойз" с десятым номером. Уже в футболке аргентинской команды Месси поднял руки к небу. В итоге нападающий испанского клуба получил желтую карточку за снятие футболки.
Как известно, в Диего Марадона играл в команде "Ньюэллс Олд Бойз" ближе к окончанию карьеры и провел в ее составе лишь пять игр. При этом Месси начинал заниматься футболом в академии "Ньюеллс Олд Бойз", и провел в этом клубе пять лет до "Барселоны", проведя в клубе пять лет до перехода в "Барселону".
Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию через субдуральную гематому.
Впоследствии стало известно, что фанаты легендарного Диего Марадоны, пришедшие на церемонию прощания с футболистом в Буэнос-Айресе, устроили драку с полицией. Чтобы успокоить агрессивных фанатов, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.