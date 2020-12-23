Месси побил легендарный рекорд "короля футбола" Пеле по количеству голов за один клуб

Лионель Месси Instagram/Leo Messi

В матче чемпионата Испании против "Вальядолиду" Месси забил свой 644-й гол, у Пеле на один меньше

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд "короля футбола", бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, накануне, в матче чемпионата Испании против "Вальядолиду" Месси забил свой 644-й гол за каталонцев. Таким образом, он превзошел легендарного бразильца Пеле, который забил на один гол меньше в 19 сезонах за бразильский "Сантос" с 1956 по 1974 год.

Справка:

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту, род. 23 октября 1940 года, Трес-Корасоес, штат Минас-Жерайс, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

Пеле - единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырехкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе "Сантоса".

Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА, лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета.

В 1995-1998 годах занимал пост министра спорта Бразилии.

Лионель Андрес Месси Куччиттини (род. 24 июня 1987 года, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, плеймейкер, нападающий. Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской "Барселоны".

Шестикратный обладатель приза "Золотой мяч", в частности: 2009 и 2019 годы по версии France Football, 2010, 2011, 2012, 2015 годы по версии объединенного трофея от France Football и ФИФА.

Шестикратный обладатель титула Лучший футболист мира по версии ФИФА, в частности: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годы.

Шестикратный обладатель Золотого бутса УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 годы).

Второй футболист мира 2007, 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годов.

Месси порой называют "новым Марадоной" за его техническую игру и высокую результативность. Один из самых одаренных и талантливых атакующих полузащитников современности.

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Напомним, в начале июля появилась информация о том, что нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси планирует завершить выступления за "Барселону" в 2021 году после окончания контракта. Сообщалось, что футболист устал от постоянных утечек о внутренние дела клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

Позже Месси заявил, что несмотря на все слухи, решил остаться в "Барселоне". Тогда он отметил, что не был счастлив в клубе и хотел уйти, но ему не дали этого сделать, поэтому он останется в клубе, чтобы не начинать судебное разбирательство.