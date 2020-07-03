Месси планирует покинуть "Барселону" в 2021 году

Контракт аргентинца рассчитан до лета 2021 года

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси планирует завершить выступления за "Барселону" в 2021 году после окончания контракта. Об этом пишет Cadena SER.

Сообщается, что футболист не будет продлевать свой контракт с "сине-гранатовыми", поскольку устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды.

Отметим, что Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за основную команду с 2004 года. За свою карьеру в клубе он выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Напомним, нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и американская гимнастка Симоне Байлс признаны в 2019 году спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.