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Месси и Роналду возглавили рейтинг футболистов с наибольшим количеством промахов с пенальти

Всего в рейтинг попали двадцать футболистов

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавили рейтинг футболистов, которые в ХХІ веке наибольшее количество раз промахнулись, пробивая пенальти. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt в Instagram.

Как отмечается, Месси и Роналду имеют одинаковый результат, каждый из них не забил по 27 пенальти.

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Кроме этого, в тройку "невезучих" футболистов попал бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти. Он промахнулся 19 раз.

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Напомним, в конце октября футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус  и после 19 дней болезни смог вернуться к тренировкам. 

 

 

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