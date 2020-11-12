Месси и Роналду возглавили рейтинг футболистов с наибольшим количеством промахов с пенальти

Всего в рейтинг попали двадцать футболистов

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавили рейтинг футболистов, которые в ХХІ веке наибольшее количество раз промахнулись, пробивая пенальти. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt в Instagram.

Как отмечается, Месси и Роналду имеют одинаковый результат, каждый из них не забил по 27 пенальти.

Кроме этого, в тройку "невезучих" футболистов попал бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти. Он промахнулся 19 раз.

Напомним, в конце октября футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус и после 19 дней болезни смог вернуться к тренировкам.