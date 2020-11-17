Матч Швейцария-Украина под угрозой: Команду Шевченко отправили на карантин
Сейчас принятие решения о целесообразности проведения встречи лежит на УЕФА
Перед решающим матчем Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, всю команду тренера Андрея Шевченко отправили на карантин. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации в Twitter.
В связи с таким решением главного врача Люцерна, матч может не состояться в срок.
Сейчас принятие решения о целесообразности проведения встречи лежит на УЕФА.
К слову, сегодня ранее в команде вновь подтвердили три случая коронавируса. В частности, болезнь подтвердили у хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.
В то же время тесты на COVID-19 дали положительный результат у Жуниора Мораеса, Сергея Кривцова и тренера Ивана Башенного, однако эти результаты пока под вопросом, поскольку они недавно переболели на коронавирус и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание на этот момент.
Напомним, накануне трое игроков сборной Украины по футболу заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, коронавирус подтвердили в Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника.