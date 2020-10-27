Матч "Шахтера" и "Боруссии" на "Олимпийском" проведут со зрителями

ФК " Шахтер" UEFA

В секторах разрешено размещать не более 15% болельщиков

Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбаською "Боруссией" состоится в Киеве с привлечением зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Согласно сообщению, решением Минздрава матч, который состоится 3 ноября в 19:55 в НСК "Олимпийский", смогут посетить зрители.

"ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины относительно проведения поединка со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины согласно установленного уровня эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах)", - говорится в обнародованном объявлении украинского клуба.

Как отмечается, во время проведения поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мероприятий, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, что может вместить НСК "Олимпийский".

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Напомним, ранее украинский футбольный клуб "Шахтер" получил от Министерства здравоохранения Украины разрешение провести матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" в Киеве в присутствии зрителей.