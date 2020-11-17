Матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина отменили

Матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина 17 ноября не состоится Фото из открытых источников

Такое решение связано с тем, что все делегации национальной команды Украины были отправлены на карантин

Матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина, который должен был состояться во вторник, 17 ноября, отменили в связи с заражением коронавирусом нескольких членов команд. Об этом сообщил пресс-аташе национальной сборной Украины Александр Гливинский.

"УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина не может состояться", - отметили в Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, УЕФА, УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка. Однако, запрет местных властей заставил футбольные организации отказаться от проведения игры.

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"Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - отметил пресс-атташе национальной сборной Украины.

Напомним, на этой неделе у еще трех игроков сборной Украины по футболу - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

После чего, перед решающим матчем Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, всю команду тренера Андрея Шевченко отправили на карантин.