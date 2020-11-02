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Матч "Динамо" - "Барселона" могут перенести из-за вспышки коронавируса

Киевское "Динамо" на турецком сборе в спарринге обыграло брестское "Динамо" Портал fcdynamo.kiev.ua

Матч отменят, если завтра хотя бы у одного игрока подтвердится болезнь

Матч киевского футбольного клуба "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиги чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян, передает Munfo Deportivo.

Согласно сообщению, если после завтрашних тестов, 3 ноября, в составе динамовцев будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. На данный момент у "Динамо" в заявке есть 13 игроков из списка а, это минимум, который необходим по протоколу на матч.

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Напомним, сегодня, 2 ноября, стало известно, что в еще у шестерых игроков ФК " Динамо" подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Ранее у двух топгравцев " Динамо" подтвердили коронавирус COVID-19 перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем". В частности, коронавирус подтвердили у Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

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