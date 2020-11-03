Марадону госпитализировали после юбилея: Ходят слухи об инсульте из-за передозировки кокаином

Впрочем, личный врач опровергает слухи об употреблении наркотиков

Легендарный аргентинский футболист и нынешний тренер "Химнасии" Диего Марадона после своего 60-летнего юбилея (31 октября) попал в больницу, передает TNT Sports.

Из-за того, что ранее Марадона лечился от наркозависимости, нынешняя госпитализация оказалась окутана густым шлейфом слухов о возврате к старым вредным привычкам, которые спровоцировали инсульт.

Леопольдо Луке, личный врач Диего Марадоны, выступил с опровержением всех слухов и рассказал о госпитализации своего клиента.



"Я знаю, что ему может быть в десять тысяч раз лучше. Пребывание в клинике просто помогает ему. Он здесь, потому что Диего сам захотел приехать сюда. Мы приехали сюда не в срочном порядке, его здоровью ничего не угрожает.

Марадона госпитализирован на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма и прошел несколько осмотров. Он хочет вывести свою "Химнасию" на поле уже в воскресенье.

Категорически отрицаю рецидив каких-либо симптомов зависимости. Это может быть какая-то анемия. У него не было инсульта. Это была эмоционально сложная для него неделя, которая вызвала сильное давление", - рассказал Леопольдо Луке.

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