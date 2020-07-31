Маловат гонорар: Бой Ломаченко - Лопес находится под угрозой срыва

Размер вознаграждения не устраивает американского спортсмена

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес Фото из открытых источников

Боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом может сорваться. Об этом сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер в Twitter.

По информации Коппинджера, Лопеса не устраивает предложенный ему гонорар размером в 1,2 млн долларов. Из-за этоого бой за все титулы, который запланирован на 3 октября в Лос-Анджелесе, может сорваться.

Украинец Василий Ломаченко, в свою очередь, согласился на гонорар в 3,25 млн долларов, – отметил Коппинджер.

Напомним, 14 мая Теофимо Лопес сообщил, что бой, который должен был состояться 30 мая, с Василием Ломаченко отменили из-за пандемии коронавируса.

Позже глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой между украинским боксером Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом задерживается из-за того, что Ломаченко находится в Украине и не может прибыть в США из-за отсутствия авиасообщения.

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Впоследствии в Инстаграме Теофима Лопеса появилось сообщение, в котором он "бьется" с украинцем в своих соцсетях, обещая "поцеловать в лоб" Ломаченко при встрече на ринге.