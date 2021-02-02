Лыжные сборные России собираются выступать на турнирах под "Катюшу" вместо гимна страны

Представители лыжной сборной России ТАСС

Вместо российского флага спортсмены хотят использовать флаг Олимпийского комитета России

Сборные России по лыжным видам спорта собираются выступать на международных турнирах под "Катюшу" вместо гимна страны. Об этом глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе заявила агентству "РИА Новости".

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Спортивное сообщество прибегло к этому из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил. В решении суда отмечается, что на церемониях и других официальных мероприятиях россияне не могут включать и любой другой гимн, связанный со страной.

По информации русской службы Радио Свобода, по этой причине вместо российского гимна нельзя, например, использовать "Патриотическую песню" Михаила Глинки, "Молитву русского народа" и "Интернационал", которые в разное время были официальными символами государств, существовавших на территории современной России. Поэтому в январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимнов "Катюшу".

Чтобы использовать эту композицию, Россия должна получить одобрение Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. Запрет на использование официальных символов российскими спортсменами будет действовать до декабря 2022 года.

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Ранее сообщалось, что во время соревнования Кубка мира по лыжному катанию представитель сборной России совершил нападение на соперника – он ударил его палкой, а потом еще и сбил с ног.