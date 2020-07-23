Луческу прибыл в Киев и может стать главным тренером "Динамо", – СМИ

Вероятно, румынский тренер уже осмотрел базу "бело-синих"

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прилетел в Киев и может возглавить киевское "Динамо". Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в клубе.

В настоящее время известно, что румынский специалист прибыл в столицу вчера, 22 июля, на частном самолете из Бухареста. Считается, что Луческу является основным кандидатом на должность главного тренера киевского "Динамо", которая стала вакантной после недавнего увольнения предыдущего наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко.

Кроме того, собеседник издания заявил, что Луческу уже осмотрел тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе. Интересно, что в прошлом году на слухи о возможном переходе тренера в киевский клуб, Луческу ответил: "Как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет работы в "Шахтере"?".

Напомним, экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отказался вновь возглавить футбольный клуб. Он был тренером "бело-синих" с 2014 по 2017 годы. Позже стало известно, что клуб продолжает искать кандидатуру на пост главного тренера. В частности, обсуждается и вариант приглашения иностранного тренера. СМИ намекали, что имя этого человека прекрасно известно украинскому болельщику.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отправило в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко. Михайличенко возглавил столичную команду в августе прошлого года, сменив на посту белорусского наставника Александра Хацкевича.