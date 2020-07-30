Луческу официально представили как главного тренера "Динамо"

Мирча Луческу

Луческу отметил, что не намерен кардинально перекраивать команду

Сегодня, 30 июля, румынского футбольного тренера Мирча Луческу представили как главного наставника киевского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба ФК.

В частности, представление главного тренера "Динамо" состоялось в онлайн-формате, в связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины.

Во время презентации Луческу отметил, что не намерен кардинально перекраивать команду, но хочет, чтобы каждый игрок клуба раскрыл свои индивидуальные качества.

"Я ничего радикально не меняю, стараюсь разрешить каждому игроку раскрыть свои индивидуальные качества", - сказал Луческу.

Главный тренер сине-белых также сообщил, что будет проводить индивидуальные собеседования с игроками, отметив, что в "Динамо хороший подбор игроков и талантливая молодежь".

Напомним, ранее румынское спортивное издание сообщило, что Мирча Луческу якобы решил отказаться от работы в киевском "Динамо". В ФК "Динамо" заявили, что ничего об этом не знают. Теперь понятно, что румынское издание вырвало слова Луческу из контекста.