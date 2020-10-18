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Ломаченко заявил о своей победе над Лопесом и хочет пересмотреть поединок

Василий Ломаченко Фото из открытых источников

По словам Ломаченко, во второй половине боя он был лучшим

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом он сообщил сразу после боя, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ломаченко, он считает, что победил в бою с Лопесом и хочет посмотреть поединок. "Я точно был лучшим во второй половине боя. Я определенно не согласен с оценками судей. Я считаю, что победил. Надо еще раз пересмотреть поединок", – сказал боксер.

Известно, что в результате боя с американцем Теофимо Лопесом Василий Ломаченко получил второе в карьере и первое с 2014 года поражение. Спортсмен потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. Сейчас украинец имеет 14 побед, из которых 10 – нокаутом.

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Напомним, в ночь на 18 октября (утром воскресенья по киевскому времени) в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Лопесом, который завершился поражением для нашего спортсмена. Победу Лопеса единогласно назначили судьи.

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