Ломаченко после боя с Лопесом нуждается в операции на плече

Украинский боксер Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Боксер почувствовал сильную боль во втором раунде поединка с Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко после боя с американцем Теофимо Лопесом нуждается в операции на правом плече. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии ESPN.

По его словам, во втором раунде поединка Василий Ломаченко почувствовал боль в правом плече.

"Когда он прибыл в Штаты готовиться к поединку, он сказал, что в Украине почувствовал острую боль в правом плече", – заявил Климас.

Отмечается, что на том же плече в 2018 году боксеру провели операцию.

Кроме этого, менеджер Ломаченко заверил, что за шесть недель до боя с американцем Лопесом, украинцу вкололи специальную инъекцию. В связи с этим боксер не мог проводить тренировки некоторое время.

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"Мы потеряли одну неделю тренировок. Мы потеряли одну неделю спаррингов, потому что врач запретил ему делать много в течение недели после инъекции", – пояснил Эгис Климас.

Однако, через несколько недель боль вспыхнула во время спарринг-сессии. В связи с этим боксеру пришлось вколоть новую инъекцию, а его отец и тренер Анатолий Ломаченко хотел отказаться от поединка с Лопесом.

Тогда как сам спортсмен отверг предложение тренера и подчеркнул, что в противном случае завершит карьеру.

К слову, менеджер Ломаченко также добавил, что сейчас боксер хочет провести реванш с Лопесом. Однако, сам американец ранее выступал против повторного боя.

Напомним, 17 октября украинский боксер Василий Ломаченко одержал поражение в бою с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Позже Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей и хочет пересмотреть поединок.