Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном поединке. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Отмечается, что поединок длился три раунда

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил 42-летнего Флойда Мейвезера в виртуальном поединке. Об этом пишет XSPORT.

Отмечается, что поединок длился три раунда.

"Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела турнир легенд в супертяжелом весе, а промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн задумывается над созданием собственного боксерского симулятора. И вот, в период, когда виртуальный бокс (временно) вышел на первый план, один из фанатов устроил встречу Василий Ломаченко - Флойд Мейвезер. Украинец совсем недавно заявлял о желании провести этот бой, и вот получил ответ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ломаченко признали лучшим боксером по рейтингу ESPN.