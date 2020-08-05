Ломаченко может боксировать с Вердехо, если сорвется бой с Лопесом

Украинец и пуэрториканец уже находились на одном ринге

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес Фото из открытых источников

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести поединок с пуэрториканцем Феликсом Вердехо. Об этом сообщает "Yahoo! Sports" со ссылкой на главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

Отмечается, что бой состоится в случае срыва заплановаого поединка с чемпионом мира IBF, американцем Теофимо Лопесом. "Если Лопес не согласится с предложенными условиями, то Ломаченко попытаются свести с Феликсом Вердехо", – говорится в комментарии.

Известно, что Ломаченко и Вердехо уже встречались в бою на Олимпийских играх-2012. Тогда в Лондоне победу по очкам одержал украинец.

Напомним, 14 мая американский боксер Теофимо Лопес сообщил, что бой, который должен был состояться 30 мая с Василием Ломаченко отменили из-за пандемии коронавируса.

Позже Боб Арум подтвердил, что бой между украинским боксером Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофімо Лопесом задерживается из-за того, что Ломаченко находится в Украине и не может прибыть в США из-за отсутствия авиасообщения.

Недавно стало известно, что бой Ломаченко – Лопес находится под угрозой срыва. Сообщалось, что американца не устраивает предложенный ему гонорар размером в 1,2 млн долларов.