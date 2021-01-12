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Лионель Месси возглавил рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия

Лионель Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 12-ю строчку

Аргентинский футболист Лионель Месси занял первую строчку в рейтинга лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерации.

В частности, первую пятерку заняли:

  1. Лионель Месси ("Барселона");
  2. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе");
  3. Лука Модрич ("Реал Мадрид");
  4. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити");
  5. Тони Кросс ("Реал Мадрид").

Десятку лидеров замкнули Эден Азарр ("Реал Мадрид"), Неймар ("ПСЖ"), Месут Озил ("Арсенал"), Андреа Пирло (экс-игрок "Ювентуса"), Яя Туре (свободный агент).

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 12-ю строчку.

Лучшим тренером десятилетия на клубном уровне федерация признала наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

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Напомним, недавно футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд "короля футбола, бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб. Согласно сообщению, накануне, в матче чемпионата Испании против "Вальядолиду" Месси забил свой 644-й гол за каталонцев.

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