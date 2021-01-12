Лионель Месси возглавил рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 12-ю строчку
Аргентинский футболист Лионель Месси занял первую строчку в рейтинга лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерации.
В частности, первую пятерку заняли:
- Лионель Месси ("Барселона");
- Андрес Иньеста ("Виссел Кобе");
- Лука Модрич ("Реал Мадрид");
- Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити");
- Тони Кросс ("Реал Мадрид").
Десятку лидеров замкнули Эден Азарр ("Реал Мадрид"), Неймар ("ПСЖ"), Месут Озил ("Арсенал"), Андреа Пирло (экс-игрок "Ювентуса"), Яя Туре (свободный агент).
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял лишь 12-ю строчку.
Лучшим тренером десятилетия на клубном уровне федерация признала наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
Напомним, недавно футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд "короля футбола, бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб. Согласно сообщению, накануне, в матче чемпионата Испании против "Вальядолиду" Месси забил свой 644-й гол за каталонцев.