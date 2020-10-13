Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за пандемии

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Турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года

Лига чемпионов по хоккею сезона-2020/21 не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер, передает пресс-служба турнира.

"Учитывая все обстоятельства, руководство пришло к выводу, что провести сезон-2020/21 не представляется возможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точек зрения", - сказал Занер.

По словам президента, сейчас основным приоритетом является именно здоровье и безопасность всех игроков команд. В нынешней ситуации никто не может гарантировать, что все участники Лиги чемпионов смогут прибыть домой здоровыми.

Также он отметил, что пандемия не сможет помешать провести Лигу чемпионов по хоккею сезона-2021/22.

К слову, турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года.

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Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом COVID-19, в связи с этим спортсмен не сможет выйти на поле в матче со Швецией в Лиге наций 14 октября.