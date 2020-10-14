Лига Наций: Украина с минимальным счетом обыграла Испанию

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Единственный мяч на 76-й минуте забил Виктор Цыганков

Сборная Украины в четвертом туре группы Лиги Наций одолела команду Испании со счетом 1: 0, сообщает "Украинская правда".

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 13 октября.

Как отмечается, в первом тайме у Испании была куча моментов у ворот украинцев. Замечательный первый тайм выдал Георгий Бущан. Вратарь сборной Украины трижды спасал ворота сине-желтых после ударов Фати, Серхио Рамоса и Родриго. Еще в одном из моментов мяч попал в руку в своей штрафной Андрею Ярмоленко, но судья решил пенальти не ставить.

Также у сборной Украины было несколько перспективных атак, но они завершились без ударов. В конце тайма арбитр мог ставить 11-метровый удар за фол на Александра Зубкова, но проигнорировал это нарушение правил по украинцу.

Вовтором тайме у сборной Украины уже вышел более атакующий футбол с опасными контрвыпадами впереди. Правда, опять не обошлось без надежной игры Бущана, который отразил удары Микеля Ойярсабаля и Адама Траоре.

На 76-й минуте после паса от Андрея Ярмоленко Виктор Цыганков выбежал один на один с Давидом Де Хеа, и классно пробивает в угол ворот - 1:0. В заключительные минуты сборная Украины сумела выстоять и получить свою вторую победу в турнире.

После четырех туров в группе 4 сборная Украины набрала шесть очков и занимает третью позицию. На первом месте с семью пунктами Испания и вторая Германия, в которой шесть очков. Швейцария с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.

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Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Евгений Макаренко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60), Андрей Ярмоленко, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65), Роман Яремчук

Запас: Никита Шевченко, Дмитрий Ризнык, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун, Виктор Цыганков, Роман Безус, Игорь Харатин, Ромеро Марлос, Владимир Шепелев

Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Регилон, Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73), Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46), Родриго (Миккель Оярсабаль, 58), Адама Траоре, Ансу Фати (Ферран Торрес, 58)

Запас: Кепа Аррисабалага, Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Хосе Кампанья

Арбитр: Павел Гиль (Польша)