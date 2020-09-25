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Лига Наций: Немецкие клубы не хотят отпускать своих игроков на матч в Украину

Фото из открытых источников

Матч Украина-Германия должен состояться в Киеве 10 октября

Ряд руководителей немецких футбольных клубов, чьи игроки заявлены на матч Украина-Германия в рамках Лиги Наций, не хотят отпускать игроков из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом пишет NTV.

В частности тренерский штаб "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" хочет сохранить за собой право отпускать или не отпускать своих игроков для поездки в Украину из-за риска заражения футболистов COVID-19.

Отметим, ранее ФИФА приняла постановление, исходя из которого игроки, игравшие в городах, находящихся в зонах риска и подпадающих под ограничения на передвижение, могут быть отправлены на 14-дневный карантин. Таким образом, футболисты будут вынуждены пропустить матчи в своих клубах.

Матч Украина-Германия, в рамках группового этапа Лиги Наций, должен состояться в Киеве 10 октября.

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Напомним, по состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 3 565 новых случаев, 70 человек умерли, 1 675 человек преодолели болезнь.

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