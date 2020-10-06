Легенды под руководством Гения: Победе киевского "Динамо" в Суперкубке Европы исполнилось 45 лет

Фото из открытых источников

Это была поистине знаковая и очень эффектная победа, которая навсегда вошла в историю современного футбола. Спустя 45 лет "112.ua" предлагает вспомнить, как это было и кто одержал эту победу в октябре 1975 года.

Сезон 1975 года стал триумфальным для киевского "Динамо". Команда завоевала чемпионство СССР, а также знатно пошумела в Европе, добыв Кубок обладателей кубков. "Киевская феерия" в Европе увенчалась победой над грозной немецкой "Баварией" в Суперкубке УЕФА.

Слово Владимиру Веремееву:

Фото из открытых источников

"Мы верили в себя. Тут нельзя сказать – победим или не победим. Мы выходили на игру с желанием выиграть. Спасибо за все нашему тренеру Валерию Васильевичу Лобановскому, который вселил в нас веру, что мы можем играть с такими футболистами, как у "Баварии", и побеждать их. На тот момент это была одна из сильнейших команд в мире. Мы верили и понимали, что можем выступать на равных с ними, а результат – это уже вторая тема".

Фото из открытых источников

В первом матче Суперкубка "Динамо" в Мюнхене победило со счетом 1:0.

Вот, как вспоминает те события Владимир Мунтян:

Фото из открытых источников

"Насколько я помню, я взял мяч в руки и должен был исполнять этот штрафной. Но когда ставил, ко мне подошел Блохин со словами: "Володя, дай пробить. Я чувствую, что забью". Я уступил, и не сказал ему, что тоже чувствовал, что забью (смеется). Уже когда Олег забил, я ему сказал об этом. Конечно, тогда это уже прозвучало больше как шутка. А то, что перед ударом нас было там трое - у Лени тоже удар прекрасный, он тоже исполнял стандарты. Но до его прихода в "Динамо" штрафные чаще бил я".

"Лучшая команда Европы"

Так называла киевлян европейская пресса после сенсационной победы над "Баварией". Редактор немецкого еженедельника Kicker Карл-Хайнц Хайманн накануне второго матча сказал следующее:

"Для нас победа "Динамо" в Мюнхене была как гром в ясный день. Ну кто мог подумать, что советский клуб так выстрелит? Ведь ваш футбол в последние годы прямо зачах, и вдруг - такое "Динамо"!".

Каким же было "Динамо"? Вот слова легендарного защитника "Баварии" Франца Беккенбауэра накануне второго матча:

"Да что там говорить! Думаю, наша задача - не проиграть здесь, в Киеве, с крупным счетом, "Динамо" - хорошая команда".

В итоге во втором матче, который проходил на "Олимпийском" в Киеве, "Бавария" проиграла "Динамо" 0:2. Тем самым, немецкий клуб так и не смог за два матча "распечатать" ворота киевлян.

Воспоминания игроков "Динамо"

У игроков того "Динамо" спросили, какой эпизод из 90 минут игры им вспоминается сразу, без раздумий?

Евгений Рудаков: "Когда несли Кубок. А что было до того, просто не помню".

Анатолий Коньков: "Первый гол. Радость ребят".

Стефан Решко: "Когда забили второй гол. Стало легко".

Владимир Трошкин: "В первом тайме чисто проходил справа, а меня рукой остановили. Обидно".

Владимир Мунтян: "Корректность матча. С такой командой приятно играть".

Владимир Онищенко: "Досадно, что гол не забил в самом начале. Олег отлично прострелил, а я не сумел замкнуть передачу".

Леонид Буряк: "После первого гола я понял, что мы выиграем. Приятно, что наши ребята обыгрывают таких асов, как Беккенбауэр, Шварценбек".

Владимир Веремеев: "Лица ребят после матча".

Виктор Колотов (из-за травмы он был среди зрителей): "Для меня это самый тяжелый матч. Какие эпизоды запомнились? Вся игра запомнилась тем, что в каждом эпизоде наши ребята были сильнее футболистов "Баварии".

Олег Блохин: "Ребята понимали, что речь идёт о престиже всего советского футбола, и вложили в эти матчи всю душу. Мне надолго запомнятся эти игры, та самоотверженность, самоотдача, с которой играла наша команда. Какой гол особенно дорог? Все три. Хотя я мог бы выделить первый, в Мюнхене. Мало кто верил, что мы там сможем победить. Но мы всё же победили".

Где посмотреть те матчи?

Видеообзор первого матча (игра в Мюнхене):

Видеообзор второго матча (игра в Киеве):

И, напоследок, слово нынешнему президенту "Динамо" Игорю Суркису:

"Имена создателей этой исторической победы золотыми буквами вписаны в историю не только украинского, но и мирового футбола. И с каждым годом сияние этого золота становится все более ярким! Только теперь мы все по-настоящему понимаем, какой исключительной командой было "Динамо" 1975 года!"