Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

"Ювентус", за который выступает Роналду, должен сыграть с киевским "Динамо" 20 октября

Португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом COVID-19, в связи с этим спортсмен не сможет выйти на поле в матче со Швецией в Лиге наций 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии.

Как отмечается, 35-летний футболист получил положительный результат теста на COVID-19. Несмотря на это, спортсмен не имеет симптомов болезни. В частности, в Федерации футбола добавили, что футболист чувствует себя хорошо и сейчас находится в изоляции.

После подтверждения болезни у футболиста, остальные игроки также сдали анализы на наличие COVID-19. По предварительной информации, у всех остальных спортсменов результаты тестов показали отрицательный результат.

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К слову, 20 октября итальянский клуб "Ювентус", за который выступает Роналду должен сыграть в Киеве с "Динамо" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Однако, Криштиану не успеет вернуться на поле, ведь по правилам должен находиться на карантине две недели.

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Напомним, недавно коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у тренера вратарей сборной Швейцарии по футболу Патрика Фолетти. Отметим, мужчина также не имел симптомов заболевания.