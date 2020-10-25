Криштиану Роналду в третий раз сдал тест на коронавирус, он также положительный

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Болезнь не проявляет никаких симптомов у футболиста

Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает лечение от коронавирус, третий тест также оказался положительным. Об этом пишет Sky Sport Italia.

В связи с этим, Роналду не попал в заявку на матч с "Вероной", который должен состояться сегодня. В издании отметили, что португалец должен был выйти на поле, однако положительный тест поставил крест на этом.

Теперь под угрозой участие Роналду во матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" в среду, 28 октября. Отмечается, чтобы ему принять участие во встрече необходимо дать отрицательный тест за сутки до матча.

По информации издания, болезнь не проявляет никаких симптомов у футболиста.

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Напомним, 13 октября стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом COVID-19, в связи с этим спортсмен не смог выйти на поле в матче со Швецией в Лиге наций 14 октября.