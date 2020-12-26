live
Новости » Спорт Читати новину українською

Киевское "Динамо" вошло в список лучших клубов за всю историю УЕФА

Киевское "Динамо" 

 Укринформ

Лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал"

Киевское "Динамо" попало на 11-ю позицию рейтинга лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю, представленного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующая информация размещена на сайте УЕФА

Согласно сообщению, рейтинг составляли на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года. 

Клубы были оценены по сумме теоретических очков (два очка за победу, одно за ничью, учитываются результаты дополнительного времени, серии пенальти считаются как ничья). Также учитываются матчи отборочных раундов и раундов плей-офф.

Новости по теме: Милевский вернулся в чемпионат Украины

Как отмечается, лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал", на втором и третьем местах оказались "Бавария" и "Барселона".

Следует заметить, что киевское "Динамо" со своей 11 позицией имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.

Кроме этого, на 31-й позиции рейтинга находится донецкий "Шахтер", "Днепр" имеет 176-е место, "Заря" - 286-е, "Металлист" - 336-е, а "Таврия" - 346-е.

Новости по теме: Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб "Динамо" (Киев) запускает свой телеканал

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Джигарханян, Виктюк, Жванецкий, Марадона: Кого еще из знаменитостей забрал 2020 год и оставил в памяти всего мира Минкульт признал еще одного российского актера угрозой нацбезопасности Европейская киноакадемия определила лучшие фильмы 2020 года Украинские актеры Цымбалюк и Трегубова снялись в новом клипе "Ленинграда"
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20