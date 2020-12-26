Киевское "Динамо" вошло в список лучших клубов за всю историю УЕФА

Киевское "Динамо" Укринформ

Лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал"

Киевское "Динамо" попало на 11-ю позицию рейтинга лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю, представленного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующая информация размещена на сайте УЕФА.

Согласно сообщению, рейтинг составляли на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.

Клубы были оценены по сумме теоретических очков (два очка за победу, одно за ничью, учитываются результаты дополнительного времени, серии пенальти считаются как ничья). Также учитываются матчи отборочных раундов и раундов плей-офф.

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Как отмечается, лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал", на втором и третьем местах оказались "Бавария" и "Барселона".

Следует заметить, что киевское "Динамо" со своей 11 позицией имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.

Кроме этого, на 31-й позиции рейтинга находится донецкий "Шахтер", "Днепр" имеет 176-е место, "Заря" - 286-е, "Металлист" - 336-е, а "Таврия" - 346-е.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб "Динамо" (Киев) запускает свой телеканал.