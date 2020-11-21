Киевское "Динамо" одержало выездную победу в матче с "Ингульцом"

Матч "Динамо" - "Ингулец" "Динамо-Київ"

Два гола "Ингульца" были отменены

Киевский футбольный клуб "Динамо" в десятом туре УПЛ победил в Кропивницкому "Ингулец" со счетом 2:0. Об этом сообщает "УНИАН".

Отмечается, что счет в матче был открыт на 15-й минуте, когда свой первый гол в сезоне забил игрок "бело-синих" Денис Гармаш.

Чуть позже, на 30-й минуте, полузащитник "Ингульца" Александр Козак забил мяч в ворота "динамовцев" , однако его гол был отменен после видеоповтора за офсайда.

Под конец матча, на 80-й минуте, полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко дальним ударом удвоил преимущество киевлян. А уже в компенсированное время еще один гол "Ингульца" был отменен из-за офсайда.

Сейчас "Динамо" в УПЛ набрало 23 очка и продолжает занимать лидирующую строчку. Зато "Ингулец" имеет 7 очков и одиннадцатое место. В одиннадцатом туре "Ингулец" сыграет с донецким "Олимпиком", а "Динамо" испытает на прочность полтавскую "Ворсклу".

Ранее сообщалось, что вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил положительный тест на коронавирус, таким образом количество больных тогда возросло до 14 человек в команде. Нещерет получил положительный ПЦР-тест в составе сборной Украины U-21.