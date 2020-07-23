Почетного президента "Агробизнеса" пожизненно отстранили от футбола

Вице-президент УАФ и почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий FC-METALIST.COM

Также на клуб наложили штраф в размере 500 тыс. грн и запрет проводить матчи на стадионе "Юность"

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетный президент клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий пожизненно отстранен от футбола за избиение судьи после скандального матча его клуба против "Миная". Об этом говорится на официальном сайте организации.

Действия Собуцкого были признаны нарушением Кодекса этики и честной игры, а также нанесли вред имиджу украинского футбола.

По результатам рассмотрения, КДК УАФ пожизненно запретил почетному президенту "Агробизнеса" любую деятельность, связанную с футболом, и оштрафовал клуб на 500 000 грн.

Кроме того, до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований команде из Волочиска запрещено проводить матчи на стадионе "Юность".

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Ранее мы сообщали, что поединок лидеров Первой лиги Украины "Агробизнеса" с "Минаем" ознаменовался избиением главного арбитра Юрия Иванова.