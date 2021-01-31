Испанская газета раскрыла детали контракта Месси с "Барселоной": Клуб планирует подать в суд

Лионель Месси Reuters

Согласно документу, форвард получает "чистыми" 75 млн евро в год

Футбольный нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит более полумиллиарда евро по текущему контракту с клубом, однако часть этой суммы уйдет на налоги. Такие данные обнародовала испанская газета "El Mundo".

Так, в воскресенье издание опубликовало материал с заголовком "Контракт, уничтожающий "Барселону". В нем журналисты раскрыли детали контракта футболиста с клубом. В частности, речь идет о том, что за четыре года контракта Месси получит 555 миллионов 237 тысяч евро. То есть, каждый год пребывания форварда обходится "Барсе" в 138 миллионов евро. Однако, с учетом высоких налогов на доходы физлиц в Испании, "чистыми" Месси получает примерно 75 миллионов евро в год.

Кроме того, за сам факт подписания нового контракта в 2017 году "Барселона" заплатила футболисту 115 миллионов 225 тысяч евро. При этом в соглашении прописан бонус за лояльность клубу в размере 78 миллионов евро.

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Такие данные договора считаются шокирующими, ведь, по данным испанских СМИ, сама "Барселона" имеет задолженность в миллиард евро, что ставило под сомнение финансовую состоятельность клуба.

В ответ "Барселона" заявила, что намерена судиться с El Mundo. При этом опубликованная информация не была опровергнута. Однако, клуб заявил о нарушении конфиденциальности данных газетой и непричастности к утечке этой информации.

Напомним, ранее нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил о намерении завершить выступления за "Барселону" в 2021 году после окончания контракта. Однако, затем футболист изменил свое решение.