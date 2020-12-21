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Игрок киевского "Динамо" обошел Роналду в рейтинге игрового времени

Томаш Кендзера, играющий за киевское "Динамо", провел больше времени за играми, чем Криштиану Рональду Фото из открытых источников

Томаш Кендзера сыграл 3726 минут во всех официальных матчах за киевский клуб и свою сборную

В рейтинге футболистов по времени игр в течение 2020 года, игрок киевского ФК " Динамо" поляк Томаш Кендзера обошел форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Соответствующий рейтинг составил портал CIES Football Observatory.

Как отмечается, защитник столичного футбольного клуба занял 66 место и делит его с испанским футболистом "Манчестер Сити" Родри.

Общее время Томаша достигает почти 3800 минут во время официальных игр в то время, когда форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отстает от него на 58 минут. В частности, португальский спортсмен провел на поле 3668 минут.

Первое место в рейтинговом списке занимает защитник клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр. Английский футболист всего играл в официальных матчах в течение 4745 минут. Последнее место по количеству минут получил игрок ФК "Барселона" Антуан Гриззман. Его результат составляет 3618 минут в течение 2020 года.

Добавляется, что в рейтинге портала больше нет упоминаний об украинских футбольных клубах. "Динамо" и его игрок Кендзера остаются единственными, кто прорвался туда из отечественных представителей футбола.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины оказалась в рейтинге сильнейших национальных команд. По версии ФИФА, украинские футболисты занимают 24 место из 25 возможных.

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