Игрок киевского "Динамо" обошел Роналду в рейтинге игрового времени
Томаш Кендзера сыграл 3726 минут во всех официальных матчах за киевский клуб и свою сборную
В рейтинге футболистов по времени игр в течение 2020 года, игрок киевского ФК " Динамо" поляк Томаш Кендзера обошел форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Соответствующий рейтинг составил портал CIES Football Observatory.
Как отмечается, защитник столичного футбольного клуба занял 66 место и делит его с испанским футболистом "Манчестер Сити" Родри.
Общее время Томаша достигает почти 3800 минут во время официальных игр в то время, когда форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отстает от него на 58 минут. В частности, португальский спортсмен провел на поле 3668 минут.
Первое место в рейтинговом списке занимает защитник клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр. Английский футболист всего играл в официальных матчах в течение 4745 минут. Последнее место по количеству минут получил игрок ФК "Барселона" Антуан Гриззман. Его результат составляет 3618 минут в течение 2020 года.
Добавляется, что в рейтинге портала больше нет упоминаний об украинских футбольных клубах. "Динамо" и его игрок Кендзера остаются единственными, кто прорвался туда из отечественных представителей футбола.
Ранее сообщалось, что сборная Украины оказалась в рейтинге сильнейших национальных команд. По версии ФИФА, украинские футболисты занимают 24 место из 25 возможных.