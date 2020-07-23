Главным тренером ФК "Динамо" Киев стал Мирча Луческу

Румынский тренер Мирча Луческу / sport.ua

Контракт с Луческу заключен на два года

Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Как отмечается, контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам", - сказал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой будут довольны, так же как и теми результатами, которых я достигну возглавляя "Динамо", - отметил Мирча Луческу.

Справка:

Свою тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем 10 клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире.

Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция и Украина.

В 1981 году Федерация футбола Румынии назначила Луческу наставником национальной сборной Румынии.

В 1985 году Луческу возглавил "Динамо" (Бухарест), с которым добился определенных успехов.

После пяти сезонов во главе "Динамо" (Бухарест) румын отправился в Италию, однако особых успехов в этой стране не добился. Там он тренировал "Пизу", "Брешию" и "Реджину".

В сезоне 1998/99 Луческу несколько месяцев был наставником миланского "Интера".

Лучшую репутацию Мирча Луческу получил в Турции, где проработал 4 года и сумел дважды стать чемпионом страны с "Галатасараем" и "Бешикташем".

С 18 мая 2004 года по 21 мая 2014 года работал главным тренером в донецком футбольном клубе "Шахтер". Под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины - в 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

24 мая 2016 года подписал контракт с петербургским "Зенитом".

2 августа 2017 года Луческу возглавил сборную Турции.

Напомним, "Динамо" отправило в отставку тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко. Михайличенко возглавил столичную команду в августе прошлого года, сменив на посту белорусского наставника Александра Хацкевича.