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Футбольный клуб "Динамо" запустит свой телеканал

ФК "Динамо" (Киев) Фото из открытых источников

Тестовое вещание "FC Dynamo Kyiv TV" начнет в начале 2021 года

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) запускает свой телеканал. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"ФК "Динамо" (Киев) проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала. В рамках подготовки динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве", - говорится в заявлении ФК.

Как отмечается, тестовое вещание "FC Dynamo Kyiv TV" начнет в начале 2021-го года.

Сейчас другие подробности о запуске клубного телеканала неизвестны.

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Ранее сообщалось, что в рейтинге футболистов по времени игр в течение 2020 года, игрок киевского ФК "Динамо" поляк Томаш Кендзера обошел форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Кендзера сыграл 3726 минут во всех официальных матчах за киевский клуб и свою сборную, в то время как Роналду отстает от него на 58 минут.

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