Футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей

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Федерация баскетбола срочно завершила проведение чемпионата Суперлиги

С сегодняшнего дня, 12 марта, и до 3 апреля включительно три матча УПЛ, Кубка Украины и других национальных соревнований будут проходить без зрителей. Об этом свидетельствует решение Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Согласно сообщению, на выполнение постановления Кабинета министров Украины об ограничительных мерах в связи с риском эпидемии коронавирусной инфекции, УАФ решила до 3 апреля проводить матчи УПЛ, Кубке Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей.

Кроме того, до 3 апреля проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях.

Тоже самое касается соревнований областного, районного и городского уровня в период с 12 марта до 3 апреля 2020 года с учетом решений органов местного самоуправления.

В свою очередь, Федерация баскетбола решила завершить проведение чемпионата Суперлиги.

Исполком Федерации баскетбола Украины решил завершить проведение XXIX чемпионатов Украины среди мужских и женских команд сезона 2019/2020 в Дивизионе "А" (Суперлига) и Дивизионе "Б" (Высшая лига).

Также, Финал Чемпионата Четырех Кубка Украины среди мужских команд было решено перенести на сентябрь 2020 года.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Кроме того, сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса.