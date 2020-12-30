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Футболисты устроили массовую драку во время матча: дрались, дразнились и бросались мячами-видео

Массовая драка во время матча Фото из открытых источников

У игроков Боливару, которые, фактически проиграли чемпионство, не выдержали нервы

Матч чемпионата Боливии между Вильстерманном и Боливаром пришлось прервать из-за драки, которую игроки устроили на поле. В конце матча, когда Вильстерманн был впереди 2: 0, между игроками вспыхнула драка, передает 24 канал

Началось все со словесной перепалки, но довольно быстро все переросло в потасовку, к которой присоединились и остальные игроки на поле. Учитывая, что все это происходило вблизи скамьи для запасных, то остальные игроки и представители тренерского штаба тоже приняли участие в этой драке. В один из моментов игроки даже начали бросать друг в друга мячи.

Были и те, кто решил раздражить соперника, изобразив, какие они плачут.

Несмотря на то, что драка была массовая, поплатились за нее лишь двое игроков. Сержиньо у хозяев и Рикельме у гостей получили по красной карточке. Остальные даже не получили предупреждения.

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Ранее сообщалось, что во время баскетбольного матча между университетами Алабамы Стейт и Южного Техаса спортсменки устроили массовую драку прямо на паркете.

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